Хаменеи ответил Трампу

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Вашингтон хочет капитуляции Ирана, но этого никогда не произойдет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об ультиматуме американского лидера рассказал верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.

24 июня США объявили о перемирии между Ираном и Израилем. По утверждению израильской стороны, режим прекращения огня был нарушен. В ответ Израиль планировал нанести мощные удары по Исламской Республике, но Дональд Трамп призвал отказаться от этих планов. В итоге ЦАХАЛ сократил число целей до одной и атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана. Перемирие остается в силе, подчеркнул президент США.