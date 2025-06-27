В Казахстане раскрыли ориентировочные сроки строительства АЭС

Процесс возведения атомной электростанции в Казахстане может занять порядка семи лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Индикативные сроки по условиям конкурса - это семь лет с момента выхода на площадку строительства", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о сроках возведения АЭС.