https://news.day.az/world/1763763.html В Казахстане раскрыли ориентировочные сроки строительства АЭС Процесс возведения атомной электростанции в Казахстане может занять порядка семи лет. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.
В Казахстане раскрыли ориентировочные сроки строительства АЭС
Процесс возведения атомной электростанции в Казахстане может занять порядка семи лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.
"Индикативные сроки по условиям конкурса - это семь лет с момента выхода на площадку строительства", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о сроках возведения АЭС.
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