Крупнейший экспортер кофе резко сократил поставки

По итогам мая 2025 года суммарные объемы поставок кофейных зерен из Бразилии на мировой рынок сократились на треть в сравнении с тем же периодом 2024-го.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Совета экспортеров кофе латиноамериканской страны (Cecafe).

За последний месяц весны местным плантаторам удалось отправить на экспорт только 2,963 миллиона мешков по 60 килограммов. Достигнутый результат оказался на 33,3 процента меньше, чем год назад. Тем не менее выручка бразильских экспортеров за отчетный период увеличилась на 21,1 процента и достигла отметки в 1,243 миллиарда долларов, уточнили в организации.

В целом за первые пять месяцев этого года Бразилия, являющая крупнейшим в мире поставщиком кофейных зерен, отправила на экспорт 16,8 миллиона 60-килограммовых мешков. В годовом выражении показатель просел на 4 миллиона. Однако с учетом высоких биржевых цен на кофе им удалось поднять свою выручку в 1,4 раза, до 6,5 миллиарда долларов, заключили в отраслевой ассоциации.