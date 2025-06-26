Азербайджан намерен увеличить долю ВИЭ к 2035 году

В Азербайджане планируется строительство ветровых и солнечных электростанций с целью доведения доли возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 38% в ближайшие 5 лет и примерно до 43% к 2035 году.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на открытии заседания министров энергетики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и форума под названием "Промышленные инновации - движущая сила устойчивого энергетического развития", прошедших в китайском городе Нинбо.

Министр отметил, что партнерство с Китаем имеет особое значение также с точки зрения реализации "зеленых" энергетических коридоров, основанных на потенциале "зеленой" энергии Центральной Азии и ветровом потенциале Каспийского моря в 157 ГВт.

"Совместный проект Азербайджана, Казахстана и Узбекистана - Транскаспийский "зеленый" энергетический коридор - посредством интеграции с "зелеными" энергетическими маршрутами и интерконнекторами Каспий - Черное море - Европа и Азербайджан - Турция - Европа создаст возможности для масштабной и бесперебойной передачи возобновляемой энергии по Среднему коридору, соединяющему Азию и Европу. Интерконнекторы "зелёной" энергии являются ключевым инфраструктурным элементом, обеспечивающим эффективную поставку солнечной и ветровой энергии, а также содействующим эффективному использованию ВИЭ и обеспечению взаимной устойчивости между энергосистемами. В этом контексте межрегиональная интеграция станет основным средством для передачи "зеленой" энергии из стран ШОС в Азербайджан, а далее - в Турцию и на европейские рынки. Такое сотрудничество, наряду с расширением возможностей для трансфера технологий и инвестиций для Китая, станет платформой, которая подкрепит инициативу "Зеленый" Шелковый путь" и энергетическую повестку ШОС конкретными результатами", - отметил он.

Министр также поделился мнением о роли инноваций в глобальном энергетическом секторе, находящемся на этапе глубокой трансформации на фоне вызовов, связанных с энергетической безопасностью, климатическими обязательствами и экономической устойчивостью. Он подчеркнул, что модель "зеленых" энергетических зон" Азербайджана, рост доли ВИЭ в установленной мощности до 38% в ближайшие 5 лет и до 43% к 2035 году, освоение морской ветроэнергетики и проекты интерконнекторов основываются именно на инновационных решениях.