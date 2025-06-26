Прокуратура Армении завела дело на еще одного священнослужителя

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в прокуратуре Армении.

Священнослужителя обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

Архиепископ Микаэл ранее в одном из интервью говорил, что некоторое время назад публично призывал оппозицию к перевороту.

Ранее мы сообщали, что в Армении суд избрал меру пресечения Галстаняну.