https://news.day.az/world/1763694.html Прокуратура Армении завела дело на еще одного священнослужителя Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Армении. Священнослужителя обвиняют в публичных призывах к захвату власти.
Прокуратура Армении завела дело на еще одного священнослужителя
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в прокуратуре Армении.
Священнослужителя обвиняют в публичных призывах к захвату власти.
Архиепископ Микаэл ранее в одном из интервью говорил, что некоторое время назад публично призывал оппозицию к перевороту.
Ранее мы сообщали, что в Армении суд избрал меру пресечения Галстаняну.
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