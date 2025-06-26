АБР утвердил свыше 10 проектов для развития Среднего коридора

Азиатский банк развития (АБР) с целью полного раскрытия потенциала Среднего коридора при помощи конкретных инвестиционных проектов определил более 10 отдельных проектов на 2025-2028 годы на общую сумму не менее 3,5 миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков в ходе панельных обсуждений, прошедших в рамках ежегодной встречи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине.

"В дополнение к этому, в рамках развития Среднего коридора мы планируем реализовать проект по улучшению связности и пропускной способности в Стамбуле, который может включать строительство высокоскоростной железнодорожной линии и/или интеграцию железнодорожных путей через мост Явуз Султан Селим. Это станет частью линии Испартакуле - Черкезкёй, которая входит в более широкий план соединения Стамбула с болгарской границей", - отметил он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.