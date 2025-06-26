Азербайджанская армия как философия государственности

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В истории народов есть даты, которые становятся не просто памятными - они превращаются в архетип, в концентрат национального бытия. 26 июня для Азербайджана - не красная строка календаря, а ритуал самоосознания. Это - день, когда металл и дух соединяются в единую материю, когда армия становится не институтом, а эпосом, написанным не чернилами, а потом, кровью и честью.

В этот день Азербайджан не вспоминает - он утверждает. Не празднует - а демонстрирует внутреннюю правду, выкованную из боли, из победы, из непримиримости. Армия здесь - не только щит, а зеркало воли нации, её плоть и её молитва. Строй солдат - не геометрия, а поэзия порядка. Выстрел - не звук, а аргумент. Каждый шаг - это не марш, это ответ: "Мы есть. Мы будем. Мы сами - своя гарантия".

И в этот день всё - от выправки офицера до дыхания ветра над шехидляр хиябаны - говорит одно: Азербайджан не делегирует свою судьбу. Он её держит за спусковой крючок.

У наций, лишённых армии, не бывает истории - только инвентарная опись утрат. Они не создают хроники, а оставляют следы боли в архивах чужих побед. И если бы Азербайджан не понял этого в 1990-х, его могло бы уже не быть.

Эти годы были не просто временем трагедий. Это был момент истины, когда сама материя государственности проходила через огонь: либо она превращалась в сталь, либо рассыпалась в пепел. Страна, едва провозгласившая независимость, оказалась в абсолютной уязвимости - политической, территориальной, военной.

В результате Первой Карабахской войны под армянской оккупацией оказались не только Карабахска автономная область, но и семь прилегающих административных районов: Кяльбаджар, Лачын, Кубатлы, Зангилан, Джебраил, Физули и Агдам. Из этих территорий были изгнаны более 700 000 азербайджанцев. Почти пятая часть страны - стёрта с карты реальности. Это была не просто территориальная ампутация - это был вызов самой идее Азербайджана, его суверенитету, его исторической памяти.

Раздробленные военные формирования, отсутствие координирующего центра, хаос во власти, добровольческие батальоны без единой тактики, стратегически провальные решения, внутренние заговоры - всё это обрушилось на государство, едва начавшее ходить. С 1992 по 1993 год сменилось несколько президентов, а столица балансировала на грани гражданской войны. Именно тогда, в июне 1993 года, к власти возвращается великий Гейдар Алиев.

Его возвращение не было просто политическим событием - это было возвращение логики, стратегического планирования, архитектуры государственности. Армия в его видении - не инструмент устрашения, а столп нации. Она должна была быть не "затратным проектом", а институтом выживания. Уже в первые годы при нём начался процесс, который спустя десятилетия получит своё имя - азербайджанский военный ренессанс.

Было создано единое военное командование, упорядочена система мобилизации, началась подготовка профессионального офицерского корпуса. Опора на собственную оборонную промышленность, развитие военных союзов - особенно с Турцией и Пакистаном, - и главное: армия больше не была разменной монетой в политике, она стала предметом гордости.

Указ 1998 года об учреждении 26 июня как Дня Вооружённых сил - это не бюрократический жест. Это символическая реставрация исторической памяти, жест в адрес Азербайджанской Демократической Республики 1918 года, создавшей первую регулярную армию мусульманского Востока. В мире, где даже память подлежит приватизации, это был акт интеллектуального и национального суверенитета.

С приходом к власти Президента Ильхама Алиева в 2003 году армия стала не просто сильной - она стала субъектом геополитики. Начавшиеся после 2004 года реформы преобразили ВС Азербайджана в одну из самых мобильных и технологичных армий региона. Это была не просто модернизация вооружений. Это был скачок в мышлении.

Страна перешла к сетевым моделям управления. Развитие спецназа, внедрение ударных дронов, формирование военных учений по стандартам НАТО, рост оборонного бюджета почти в 10 раз за 15 лет - всё это превратило Азербайджан в региональную военную державу.

Если в 2004 году оборонный бюджет страны составлял около 175 млн долларов, то к 2020 году он превысил 2,3 млрд долларов. Это означало не только рост числа техники, но и её качества. Израильские, турецкие, пакистанские и российские системы вооружений были интегрированы в единую структуру. Было налажено и собственное производство - от бронетехники до боеприпасов.

Военный парад 2018 года, посвящённый 100-летию азербайджанской армии, стал демонстрацией зрелости. Армения наблюдала за этим с тревогой. Запад - с удивлением. Россия - с признанием. Турция - с восхищением. Израиль - с удовлетворением стратегического партнёрства. А в Вашингтоне изучали этот парад с аналитической осторожностью.

... Весна 2016 года. Армия Азербайджана начинает контрнаступательные действия в Физулинском и Тертерском районах. Формально - "локальная операция ограниченного масштаба". Фактически - первый гром новой эпохи. За считанные дни был возвращён контроль над ключевыми высотами, ликвидированы армянские укрепрайоны, армия продемонстрировала высокую точность, минимальные потери и абсолютную дисциплину.

Это был психологический переворот. Азербайджан впервые не просто оборонялся, а диктовал условия на поле боя. Армения поняла: эра, когда она чувствовала безнаказанность, закончилась.

Так начиналась прелюдия к событиям 2020 года - когда армия, рождённая из пепла национальной боли, встала и прошла свой путь до Шуши. Армия, которая больше не символ унижения, а символ справедливости. Армия, которая не просто охраняет границы, а восстанавливает достоинство нации.

Это не просто военная история. Это не параграф из учебника, не хронология операций, не статистика боевых столкновений.

Это - история народа, который однажды сказал: "Мы больше никогда не станем рабами" - и доказал это не лозунгами, не митингами, не резолюциями, а оружием, выкованным из памяти, дисциплины и стратегии.

Обетованная воля, впаянная в металл беспилотников, в нерв сухопутных операций, в холодную решимость генералов и солдат.

Когда в небо взлетели Bayraktar TB2 и Harop, они были носителями памяти - памяти о Ходжалы, о Агдаме, о Физули, о миллионах сожжённых писем, о голосах, оборванных в изгнании.

Они несли в себе не только заряд - они несли исправление истории, переписанной без нашего согласия.

Каждый удар был точно выверен, каждый шаг наступления - отточен годами тишины, где страна строила армию, армия - дух, а дух - решимость не повторить подчинения.

Реплика народа, сказанная не в студии и не на митинге, а на линии фронта, там, где заканчиваются оправдания и начинается истина.

Возвращение достоинства. Азербайджанская армия сегодня - это армия победившей идентичности.

44 дня. 1056 часов. 63 360 минут. Философия, обнажённая до костей. Азербайджан не вёл войну - он возвращал истину. Осень 2020 года стала ритуалом очищения, жестом исторического правосудия, где каждая операция, каждая высота, каждый сбитый танк были как удары колокола в память о 30 годах боли, о Ходжалы, о изгнании, о молчаливом крике миллионов.

Миф, созданный в Ереване, удобренный диаспорными миллиардами и прикрытый бархатными накидками западного лоббизма, начал таять в небе, как воск под лучами беспилотных пророков XXI века - Bayraktar TB2 и Harop. Небо, долгое время казавшееся армянской стороне равнодушным свидетелем, обернулось зеркалом истины: оно отразило технологическое превосходство и волю, за которой стояла не только армия, но и нация.

Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS, апрель 2025), более 72% всех первичных ударов по армянским позициям были нанесены именно дронами Азербайджана. Это была симфония точности: склады боеприпасов, командные пункты, бронетехника - всё было поражено не ковровым бомбометанием, а ювелирным прикосновением цифровой эпохи.

За первые десять суток боёв было уничтожено 235 единиц бронетехники, из них 147 танков Т-72, 48 артиллерийских систем и 6 зенитно-ракетных комплексов "Оса". Но цифры - лишь тень истины. Главное - это то, что было разрушено в умах: стена страха, которую строили в Ереване с начала 1990-х, рухнула со звуком броневого глузда и паники.

Как признал бывший заместитель начальника Генерального штаба Армении в интервью газете Aravot (20 ноября 2020 года), число дезертиров достигло 11 620 человек. Это был не отступ - это был обвал. Это не было бегство от боя - это было бегство от собственной иллюзии, от миража, в который перестали верить даже те, кто его охранял.

Их армия не проиграла - она растворилась, как дым над позициями, откуда ушла воля. Они не спасались от врага. Они спасались от абсурда, который слишком долго выдавался за стратегию.

Так было - освобождение от легенды.

Когда 8 ноября Азербайджан освободил Шушу -это был эпилог великой симфонии. Подъём азербайджанского флага в сердце Карабаха стал философским актом. Момент, когда символ оказался важнее позиции. Не бронетехника, не авиация, а пеший рейд спецназа по горам и ущельям стал триумфом духа. Подразделения без тяжёлой поддержки, без артиллерийского вала - только разум, воля и историческая одержимость. Азербайджан сражался как нация, не как армия. И победил.

19 сентября 2023 года - всего лишь дата в летописи, но в реальности - разлом эпохи, миг, когда геополитическая симфония сменила тональность. Не бой, а остановка дыхания истории. В тот день Азербайджан провёл не просто антитеррористическую операцию - он провёл черту. Не по карте - по миражу.

Танки не входили в города, ракеты не срывали крыш, гражданская инфраструктура осталась нетронутой. Армия Азербайджана нанесла удар не по позициям, а по фантомной материи, именуемой "Арцах". Она атаковала не территорию, а иллюзию. И развеяла её, как утренний туман под светом восходящей правды.

Ноль гражданских жертв. Ноль разрушений. Ноль элементов внешнего управления.

Изгнание мифа. Духовное очищение пространства. Не "взятие города", а возвращение реальности самой себе.

Военные теоретики всего мира замерли. Это не Blitzkrieg, а тишина хирурга, стратегическая эвтаназия лжи.

В военных академиях эту операцию уже анализируют как strategic decapitation - точечное обезглавливание командно-психологического центра противника.

В отчёте RAND Corporation за март 2024 года эта модель получила название "Asymmetric Stabilization Operation" - асимметричная операция по восстановлению устойчивости. И признана одной из ключевых форм ведения конфликтов будущего.

Азербайджан не просто вернул контроль. Он вернул здравый смысл. Он не разрушил - он расколдовал. И если в древности войны вели ради славы, в современности - ради контроля, то здесь была третья причина: ради тишины. Чтобы наконец воцарилась пауза, в которую можно услышать правду.

В Азербайджане армия - это структура смысла. Она возникла не из прихоти и не по шаблону. Она родилась из боли и сопротивления, как противоядие против забвения, как щит от утраты.

Если у японцев есть понятие "ки" - внутренняя энергия, если у суфиев - "хакикат" - истина, скрытая за пределами видимого, то у Азербайджана есть своё понятие - "армия-я".

Армия как продолжение личности. Армия как выражение национального "я", очищенного от гордыни, мелочности и саможалости.

Не просто структура с уставом и погонами. Это - форма национального достоинства, отлитая в дисциплине, выдержке и внутреннем кодексе чести.

Армия Азербайджана - это не механизм, это живая память. Она впитала в себя боль изгнания, унижение молчания, и превратила всё это в силу, которая не кричит, но действует.

Сила молчаливого обещания. Что никогда больше этот народ не станет рабом,

не будет изгнан, не забудет себя.

Армия - это мы, собранные в строю. Это - воля, превратившаяся в порядок. Это - нация, умеющая держать оружие так же твёрдо, как и слово.

Солдаты в Карабахе не просто шли вперёд. Они восстанавливали оборванную связь времён. Их шаги по минным полям - это отзвук шагов дедов, прошедших через Берлин и Вену. Это не просто гвардия. Это исторический резонатор, в котором звучит вся память нации.

Азербайджан не шел на войну ради войны. Мы шли, чтобы закрыть старые раны. Чтобы не передать детям отравленную память. Карабах был раной. Победа - не триумф, а сшивание плоти. Солдат, обезвреживающий мину в Агдаме, делает больше, чем дипломат в Нью-Йорке. Он пишет новый текст национальной судьбы - без крови, но с глубиной.

День Вооружённых сил Азербайджана -философия действия. День, когда народ вспоминает: свобода не даётся, она возвращается. И возвращается через тех, кто умеет идти молча, точно, жёстко. Через тех, кто делает историю - не как летописец, а как хирург.

Азербайджанская армия сегодня - ответ истории, географии, судьбе. И если завтра возникнет новый вызов, наша армия не будет спрашивать "зачем". Она просто встанет. Потому что знает: война - это не уничтожение. Это восстановление смысла.