https://news.day.az/world/1763552.html Парижское метро осталось под водой Несколько станций метро в Париже оказались затопленными во время грозы вечером. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Ici Paris le-de-France. Нарушено также движение пригородных электричек RER, обслуживающих столичный регион.
Парижское метро осталось под водой
Несколько станций метро в Париже оказались затопленными во время грозы вечером.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Ici Paris le-de-France.
Нарушено также движение пригородных электричек RER, обслуживающих столичный регион. В частности, не ходят поезда на линии, связывающей Париж с аэропортом Шарль-де-Голль. По данным радиостанции, зафиксированы многочисленные повреждения зданий и автомобилей из-за шквалистого ветра.
Отдельные улицы в центре столицы подтоплены. В некоторых районах не работает уличное освещение, несмотря на темное время суток.
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