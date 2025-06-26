Парижское метро осталось под водой

Несколько станций метро в Париже оказались затопленными во время грозы вечером.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Ici Paris le-de-France.

Нарушено также движение пригородных электричек RER, обслуживающих столичный регион. В частности, не ходят поезда на линии, связывающей Париж с аэропортом Шарль-де-Голль. По данным радиостанции, зафиксированы многочисленные повреждения зданий и автомобилей из-за шквалистого ветра.

Отдельные улицы в центре столицы подтоплены. В некоторых районах не работает уличное освещение, несмотря на темное время суток.