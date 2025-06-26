В Японии на территорию аэропорта пробрался медведь

В Японии на территорию аэропорта Ямагата пробрался медведь.

Как передает Day.Az, взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть, отменены 10 рейсов.

Хищника заметили еще утром. Сотрудники пытались поймать его самостоятельно, но им это не удалось, пришлось вызывать специалистов из охотничьей организации.

Они установили специальную ловушку, но медведь ее проигнорировал, пока его так и не поймали.

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