Питон в Африке проглотил антилопу на глазах у туристов - ВИДЕО

В Танзании группа туристов заметила огромного питона, который целиком проглотил антилопу. Как передает Day.Az, об этом сообщает Need To Know. Пресмыкающееся обнаружили в парке Серенгети. Оно медленно ползло по земле мимо группы туристов. Гид Амос Элизанте Кимаро пояснил, что найденная змея является иероглифовым питоном.