https://news.day.az/world/1762532.html

Израиль под ракетным огнем Ирана - ВИДЕО

Иранские ракеты в настоящее время наносят удары по Израилю, на данный момент сообщается о прилетах в Тель-Авиве и Хайфе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.