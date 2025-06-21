В Баку случился пожар в мебельном магазине

В мебельном магазине "İstikbal", расположенном на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку, вспыхнул пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.az, из-за пожара были эвакуированы сотрудники магазина и расположенных поблизости офисов.

Отмечается, что возгорание произошло на складе магазина, где сгорело большое количество дорогостоящей мебели.

На место происшествия были привлечены пожарные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар был оперативно потушен силами противопожарной службы.

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