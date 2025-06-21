В Евлахе загорелся двухэтажный дом

В городе Евлах произошло возгорание в двухэтажном 12-комнатном жилом доме общей площадью 320 кв.м (по 160 кв.м на каждом этаже).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), сгорели деревянные конструкции 7 комнат на общей площади 200 кв.м.

От высокой температуры частично обуглились деревянные балки кровли на площади 7 кв.м. В результате пожара один человек отравился угарным газом.

Остальная часть дома, а также находившиеся поблизости строения были защищены от огня. Пожар был потушен силами противопожарных подразделений.