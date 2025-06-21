https://news.day.az/society/1762425.html Иностранные дипломаты посетили дом-музей Бюльбюля в Шуше - ВИДЕО Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, 21 июня в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах посетили город Шуша. Делегацию сопровождал помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.
Иностранные дипломаты посетили дом-музей Бюльбюля в Шуше - ВИДЕО
Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, 21 июня в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах посетили город Шуша. Делегацию сопровождал помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.
Как передает Day.Az, иностранным дипломатам показали восстановленные достопримечательности Шуши.
В частности, они побывали в доме-музее Бюльбюля. Гостей встретил также Полад Бюльбюльоглу.
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