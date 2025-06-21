Иностранные дипломаты посетили дом-музей Бюльбюля в Шуше

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, 21 июня в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах посетили город Шуша. Делегацию сопровождал помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Как передает Day.Az, иностранным дипломатам показали восстановленные достопримечательности Шуши.

В частности, они побывали в доме-музее Бюльбюля. Гостей встретил также Полад Бюльбюльоглу.