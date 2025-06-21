Иран нанес удар по центру Израиля

Новые волны атак между Иерусалимом и Тегераном. Исламская республика ударила по центру Израиля.

Как передает Day.Az, в один из жилых домов попала часть ракеты после ее перехвата силами ПВО. Начался пожар. ЦАХАЛ сначала атаковал военные объекты на западе Ирана.

Второй волной бил по складам и пусковым установкам в центре страны. Кроме того, армия Израиля сообщила о ликвидации командира одной из иранских бригад беспилотников. В МИДе Тегерана заявили, что готовы нанести удар по американским военным, если они присоединятся к боевым действиям.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, Дональд Трамп мог бы одним звонком в Израиль остановить войну. На сегодня в Белом Доме назначено очередное совещание по национальной безопасности. Как сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, Трамп до последнего будет надеяться на дипломатическое решение конфликта. Ранее американский лидер дал Ирану на раздумья максимум две недели.