Италия эвакуирует очередную группу граждан из Ирана через Азербайджан

Министерство иностранных дел Италии подтвердило, что вторая группа итальянских граждан и членов их семей успешно покинула Иран и прибыла в Азербайджан в рамках продолжающейся эвакуационной операции, сообщает Day.Az.

В заявлении, опубликованном в субботу, говорится, что по поручению министра иностранных дел Антонио Таяни была организована помощь новому конвою, который рано утром выехал из Тегерана и прибыл в приграничный город Астара.

В ходе всей поездки группу из 24 человек сопровождали сотрудники посольства Италии в Тегеране. Позже их приняли представители итальянского посольства в Баку.

Этот этап эвакуации стал продолжением предыдущей операции, в рамках которой 34 человека прибыли в Италию через Баку в начале недели.

В министерстве также сообщили, что следующий конвой может отправиться из Тегерана уже в ближайший понедельник - в зависимости от развития ситуации на местах.