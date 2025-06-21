Ночной клуб Pasifico в Баку оказался на карантине:

В самом сердце Баку, в стенах ночного клуба Pasifico, по инициативе Park Cinema состоялся незабываемый вечер, приуроченный к выходу постапокалиптического фильма ужасов режиссёра Дэнни Бойлафильма "28 лет спустя", сообщает Day.Az.

Атмосфера вечера была проникнута духом дистопии, а среди гостей были представители СМИ, популярные блогеры, актёры, деятели культуры и искусства.

На входе участников ожидал необычный "санитарный контроль": измерение температуры, рамки металлоискателей и даже специальные тесты на наличие "вируса зомби". Всё было выдержано в стилистике фильма - с долей иронии и тонкой театрализации.

Программа внутри клуба продолжилась в духе фантастического шоу. Гостей приветствовал ведущий вечера и по совместительству первый в Баку "укротитель зомби" Расул Гасанов. Он пригласил на сцену певицу Натаван Гулиеву, которая порадовала зал живым выступлением. Однако апогей вечеринки наступил, когда на сцену вывели балерину - якобы заражённую зомби-вирусом - закованную в цепи и сопровождаемую людьми в белых защитных костюмах. Ведущий заявил, что способен управлять зомби, и балерина продемонстрировала удивительные хореографические па, подчёркивая убедительность заявленного эксперимента.

Сцена погрузилась в напряжение, но его неожиданно разрядили музыкальный коллектив GAGA и танцевальная группа Madhuskies, появившиеся в зомби-образах. Их выступление окончательно превратило вечер в яркое шоу с элементами хоррора, театра и футуристического перформанса.

В завершение мероприятия директор по маркетингу Park Cinema Узейир Абдуллаев и PR-менеджер Анар Эйвазов объявили о старте оригинального творческого конкурса "Фильм за 1 минуту". Конкурс посвящён выходу фильма "28 лет спустя" - первой голливудской ленты, полностью снятой на смартфон. Для участия не требуется профессиональная техника - достаточно лишь креативной идеи и мобильного телефона. Победитель получит ценные призы.

Подробную информацию и условия конкурса можно найти на официальной странице Park Cinema в Instagram.

Фильм "28 лет спустя" уже доступен к просмотру в Park Cinema на турецком, английском и русском языках.