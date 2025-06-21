https://news.day.az/politics/1762426.html Иностранные дипломаты отправились с Агдамского ж/д вокзала в Баку Начавшаяся 20 июня с Лачинского международного аэропорта поездка в Восточный Зангезур и Карабах представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, завершилась сегодня на Агдамском железнодорожном вокзале.
Иностранные дипломаты отправились с Агдамского ж/д вокзала в Баку
Начавшаяся 20 июня с Лачинского международного аэропорта поездка в Восточный Зангезур и Карабах представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, завершилась сегодня на Агдамском железнодорожном вокзале.
Как передает Day.Az, 21 июня после ознакомления с городами Шуша и Агдам дипломаты прибыли в Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс, откуда на скоростном поезде отправились в Баку.
Ранее мы сообщали, что иностранные дипломаты прибыли в Агдам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре