Иностранные дипломаты отправились с Агдамского ж/д вокзала в Баку

Начавшаяся 20 июня с Лачинского международного аэропорта поездка в Восточный Зангезур и Карабах представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, завершилась сегодня на Агдамском железнодорожном вокзале.

Как передает Day.Az, 21 июня после ознакомления с городами Шуша и Агдам дипломаты прибыли в Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс, откуда на скоростном поезде отправились в Баку.

Ранее мы сообщали, что иностранные дипломаты прибыли в Агдам.