https://news.day.az/world/1762360.html

ЦАХАЛ перехватил десятки иранских дронов за ночь

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате 40 беспилотных летательных аппарата в ночь с 20 на 21 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило армейская пресс-служба. По их данным, с начала военной операции против Ирана, ПВО Израиля перехватило более 470 иранских БПЛА, что соответствует 99% успешных перехватов.