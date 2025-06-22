В Азербайджане стартуют вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру

Сегодня состоятся вступительный экзамен по иностранному языку на уровне докторантуры и экзамен по предмету иностранный язык для соискателей степени философии доктора (PhD).

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В экзаменах примут участие в общей сложности 2 144 человека. На вступительный экзамен в докторантуру зарегистрировались 1 797 человек (1 773 по английскому языку, 9 по французскому языку, 15 по немецкому языку), на экзамен по предмету иностранный язык для степени PhD - 344 человека (342 по английскому языку, 1 по французскому языку, 1 по немецкому языку). Еще 3 иностранных гражданина сдадут экзамен по азербайджанскому языку 23 июня.

В экзамене примут участие также 3 абитуриента с ограниченными физическими возможностями (незрячий, с нарушением слуха, с церебральным параличом). Для их удобного участия в экзамене в здании созданы специальные условия и назначены индивидуальные наблюдатели.

Экзамен состоится в городах Баку и Нахчыван. Он начнется в 10:00. Пропускной режим заканчивается за 15 минут до начала экзамена - в 09:45. После этого опоздавшие участники не допускаются в экзаменационное здание.

Участники должны принести на экзамен следующие документы:

Оригинал документа, удостоверяющего личность;

"Экзаменационный пропуск".

Необходимо прибыть в экзаменационное здание в указанное в пропуске время.

Экзаменуемые в течение 1 часа 30 минут отвечают на 30 тестовых заданий. После этого участникам предоставляется 15-минутный перерыв, а затем выдаются листы письменного блока. На письменный блок также предоставляется 1 час 30 минут.

Для проведения экзаменов в общей сложности задействовано 10 экзаменационных зданий, 25 руководителей экзамена, 10 старших руководителей экзамена, 191 наблюдатель, 27 сотрудников пропускного режима (охрана).

Примечание 1. Экзамен 22 июня будет состоять из блоков на аудирование, чтение, использование языка (лексико-грамматические задания) и письменный блок. Лица, не принявшие участие в этом экзамене, не будут допущены к устному блоку. Оценка устного блока для кандидатов и претендентов будет проведена в устной форме с использованием компьютерной программы в период с 1 по 4 июля. Даже если участник наберёт необходимые баллы по первым 4 блокам, но не примет участие в устном блоке, он не будет считаться успешно прошедшим экзамен.

Примечание 2. Максимальный балл, который можно набрать на экзамене, составляет 50, и за каждый правильный ответ, представленный в тестовой книжке, начисляется 1 балл (максимум 30 баллов). Неправильные ответы не влияют на результат правильных ответов. Каждое письменное задание (описание визуальной информации и эссе) оценивается отдельно по 10-балльной шкале. Максимальный балл за письменный блок - 10.

Максимальный балл по устному блоку также составляет 10. Кандидаты, набравшие проходной балл (25 баллов), с учетом минимального балла по каждому блоку (2 балла), допускаются к экзамену по специальности, а затем по предмету философии. Кандидаты, набравшие 30 и более баллов на вступительном экзамене, освобождаются от экзамена по иностранному языку на степень PhD, если представят свои диссертации на предварительное обсуждение в течение пяти лет со дня сдачи экзамена.

Минимальный проходной балл для получения удовлетворительной оценки на экзамене по иностранному языку на степень PhD составляет 30 баллов (с учетом ограничения 2 балла по каждому блоку).

Примечание 3. Экзамен по азербайджанскому языку для иностранных граждан и лиц без гражданства состоится по всем блокам 23 июня.