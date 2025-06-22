Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться к переговорам

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Тегеран не может иметь ядерное оружие, и призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ирану не должно быть позволено создавать ядерное оружие, поскольку это стало бы угрозой региональной безопасности", - написала Каллас в X.

"Я призываю все стороны остановиться и вернуться за стол переговоров, чтобы не допустить дальнейшей эскалации", - написала Каллас, подтвердив, что главы МИД ЕС будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке на плановой встрече в понедельник в Люксембурге.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.