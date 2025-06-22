Хабиб Нурмагомедов попытался успокоить проигравшего поединок в Баку казахстанца

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов попытался успокоить казахстанского спортсмена Азата Максума, который остался недоволен решением судей в его поединке с россиянином Тагиром Уланбековым на турнире UFC в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, победа Уланбекова единогласным решением судей вызвала также неоднозначную реакцию публики - зрители на трибунах встретили вердикт с недовольством, сочтя исход боя спорным.

Несмотря на эмоции, Хабиб сразу после завершения поединка подошел к Азату Максуму, поблагодарил его за сильное выступление и выразил уважение. Этот момент попал на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям, вызвав волну одобрения среди фанатов.

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