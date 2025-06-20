Саакян рассказал в суде об участии в заседании комиссии в связи с апрельскими боями

20 июня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание, в ходе которого был изучен документ, согласно которому обвиняемый Бако Саакян дал согласие на участие в заседании следственной комиссии, созданной в свое время в Национальном собрании Армении в связи с апрельскими боями 2016 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обвиняемый, отвечая на вопрос прокурора, подтвердил эту информацию. Он заявил, что после апрельских боев в Армении была создана следственная комиссия.

По его словам, председателем комиссии был глава постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян. "На заседании этой комиссии на различные вопросы отвечали как военные, так и гражданские лица. Комиссия направила мне приглашение, так как заставить меня участвовать в заседании они не могли", - сказал Саакян.

Обвиняемый отметил, что дал комиссии развернутые ответы на ее вопросы.

Говоря о том, почему в Армении была создана следственная комиссия по боям, произошедшим на территории Азербайджана, он сказал: "Создание следственной комиссии в Национальном собрании Армении было нормальным, так как речь шла об операции, проведенной вооруженными силами Армении".

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжится 21 июня.