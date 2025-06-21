Премьер-министру Дании вручен необычный подарок

Премьер-министру Дании Метте Фредериксен был вручен необычный подарок от ее однопартийцев - подарочный сертификат в виде картонного осла.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Se og Hør.

Сертификат был вручен Фредериксен на вечеринке, посвященной 10-летию ее пребывания на посту лидера Социал-демократической партии. Картонного осла премьер-министр сможет обменять на живого после завершения своей политической карьеры.

Фредериксен планирует после окончания работы премьером переехать в загородный дом на острове Мён в Балтийском море и заняться сельским хозяйством.

Отмечается, что вечеринка прошла в школе гостиничного и ресторанного дела в районе Вальбю в Копенгагене, собрав около 100 гостей, среди которых были политики, артисты и предприниматели.