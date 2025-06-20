Польский вратарь может покинуть "Карабах"

Польский вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски может покинуть команду.

Как передает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 25-летний голкипер получил предложения от английских и французских футбольных клубов.

Помимо команд Чемпионшипа и Лиги 1, в услугах игрока заинтересованы также несколько представителей польского чемпионата.

Отметим, что Матеуш Кохальски, выступающий за "Карабах" с лета прошлого года, сыграл в общей сложности 28 официальных игр за представителя Агдама. В этих матчах он пропустил 27 голов и отыграл 13 игр "на ноль".