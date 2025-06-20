https://news.day.az/sport/1762143.html Польский вратарь может покинуть "Карабах" Польский вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски может покинуть команду. Как передает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 25-летний голкипер получил предложения от английских и французских футбольных клубов. Помимо команд Чемпионшипа и Лиги 1, в услугах игрока заинтересованы также несколько представителей польского чемпионата.
Польский вратарь может покинуть "Карабах"
Польский вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски может покинуть команду.
Как передает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 25-летний голкипер получил предложения от английских и французских футбольных клубов.
Помимо команд Чемпионшипа и Лиги 1, в услугах игрока заинтересованы также несколько представителей польского чемпионата.
Отметим, что Матеуш Кохальски, выступающий за "Карабах" с лета прошлого года, сыграл в общей сложности 28 официальных игр за представителя Агдама. В этих матчах он пропустил 27 голов и отыграл 13 игр "на ноль".
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