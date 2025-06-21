Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы государственных служащих, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется