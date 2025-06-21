https://news.day.az/officialchronicle/1762372.html Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы государственных служащих, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы государственных служащих, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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