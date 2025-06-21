Израиль нейтрализовал главу палестинского подразделения КСИР

В результате авиаудара Израиля по иранскому городу Кум погиб глава палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Изади.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Day.Az.

По словам министра, Изади принимал участие в финансировании и вооружении группировки ХАМАС накануне нападения 7 октября.

"Это большое достижение израильской разведки и ВВС. Это справедливость для жертв теракта и военнопленных. Рука Израиля дотянется до всех врагов", - подчеркнул Кац.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.