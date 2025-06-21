Иран мог создать ядерное оружие за этот срок

Президент США Дональд Трамп полагает, что Иран мог создать ядерное оружие в течение нескольких недель или месяцев. Уверенность в этом он выразил, отвечая 20 июня на вопросы журналистов в штате Нью-Джерси.

"Похоже, что я был прав относительно уже имеющихся у них [ядерных] материалов. Это огромные объемы материалов", - добавил он, говоря об Иране. "Я думаю, за недели, за месяцы точно, они могли получить ядерное оружие. Мы не можем этого допустить", - добавил он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мое разведывательное сообщество ошибается", - ответил американский лидер на слова журналиста о том, что, по мнению разведывательных служб США, Иран сейчас не работает над созданием ядерного оружие. "Она ошибается", - подчеркнул Трамп, говоря о директоре Нацразведки США Тулси Габбард. Она в марте заявила, что американские спецслужбы не видят признаков работы Тегерана по созданию ядерного оружия. Также, по ее данным, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не санкционировал возобновление программы разработки ядерных вооружений, приостановленной в 2003 году. При этом Габбард подчеркивала, что разведывательное сообщество США осуществляет тщательный мониторинг деятельности исламской республики в ядерной сфере.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 июня опровергла сообщения СМИ, согласно которым Трамп перестал прислушиваться к Габбард и министру обороны Питу Хегсету и они больше "не входят в ближайший круг" помощников американского лидера по ситуации вокруг Ирана.

Трамп ранее не исключил возможности нанесения ударов по Ирану. Белый дом в четверг заявил, что решение об этом будет принято в течение двух недель.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Тегеран осуществил ответную атаку. В последующие дни они вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.