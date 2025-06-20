Adobe выпустила аналог Google Camera для iPhone

Adobe выпустила приложение Project Indigo для iPhone, ориентированное на профессиональную мобильную съемку. Об этом сообщает портал 4PDA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевой особенностью Project Indigo является продвинутая система обработки изображений на базе технологий вычислительной фотографии. Приложение делает до 32 снимков с разной экспозицией, объединяя их в один для минимизации шумов и сохранения максимального количества деталей, в том числе в светлых участках.

При этом особое внимание уделено сохранению текстур и отказу от чрезмерной "пластиковости", характерной для большинства мобильных камер. Съемка возможна как в JPEG, так и в DNG с полной поддержкой многокадровой обработки.

По заявлению Adobe, Project Indigo формирует изображение, визуально близкое к результатам съемки на зеркальные камеры, избегая стандартных для смартфонов фильтров перенасыщенности и резкости. Среди прочего приложение предлагает тонкую локальную тонировку, два съемочных режима (дневной и ночной), поддержку RAW без задержки затвора, а также цифровой зум с сохранением четкости изображения благодаря технологии многокадрового объединения.

Project Indigo включает профессиональный режим с ручными настройками и дополнительные инструменты, такие как удаление бликов и отражений.

Приложение доступно бесплатно в App Store и совместимо с моделями iPhone 12 Pro и выше, а также с базовыми версиями, начиная с iPhone 14.