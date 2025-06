Чувственное танго на фоне ночного Баку

Одним из самых горячих моментов Baku Piano Festival 2025 стало зажигательное и чувственное танго в исполнении Кямрана Бабаева и Эзги Ер, сопровождаемое изысканным звучанием турецкого коллектива Altera Ensemble, сообщает Day.Az.

Когда сцена окрасилась в багрово-золотые тона, публика затаила дыхание - и с первых аккордов стало ясно: вечер обещает быть незабываемым.

В составе ансамбля выступили настоящие мастера своего дела: Рустем Мустафа (скрипка), М.Решат Гюнер (аккордеон), Зибелхан Дагделен (вокал), Сузан Шенол Сайын (фортепиано), Симге Кескин (виолончель), Бора Чамоглу (контрабас), Эге Токатлы (гитара), Явуз Акалын (ней). Вместе они создают уникальное музыкальное полотно, где классика встречается с современностью, а страсть - с утончённой гармонией.

Altera Ensemble - это больше, чем просто группа. Это настоящий мост между культурами и эпохами. Они начали с пламенных композиций Пьяццоллы, а теперь покоряют сердца слушателей барочной классикой, киномузыкой, поп-хитами в изящных интерпретациях и современным танго. Их фирменный стиль - сочетание акустических инструментов с чарующим сопрано, что превращает каждый концерт в эмоциональное путешествие.

Но именно танго Бабаева и Ер стало кульминацией вечера: огненное, полное драматизма и страсти, оно словно перенесло зрителей на улицы Буэнос-Айреса, где эмоции говорят громче слов. Зал взорвался овациями - этот номер стал настоящим триумфом.

Международный фестиваль продолжится до 28 июня, и впереди - ещё множество открытий. Зрителей ждут концерты самых разных жанров, арт-мероприятия, выставки, литературный конкурс и джем-сейшны. Одним из самых вдохновляющих событий станет концерт молодых звёзд We Are the Future - платформа для будущих легенд.

Baku Piano Festival снова доказывает: музыка - это не просто звуки, это язык души.

