СГБ задержала главу ИВ Гахского района

Служба государственной безопасности провела операцию в Гахском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе операции был задержан глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шакилиев.

Отметим, что он был назначен на эту должность в 2010 году.