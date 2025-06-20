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СГБ задержала главу ИВ Гахского района - СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Служба государственной безопасности провела операцию в Гахском районе. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе операции был задержан глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шакилиев. Отметим, что он был назначен на эту должность в 2010 году.