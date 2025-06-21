Европа пытается переубедить Трампа

С помощью переговоров в Женеве Европа стремится дать президенту США Дональду Трампу время передумать втягиваться в войну против Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Politico.

Отмечается, что европейские чиновники в частном порядке надеются дать американскому лидеру возможность свернуть с его нынешнего пути к военным действиям. "Есть что-то, что сдерживает Трампа", - заявил европейский дипломат в беседе с изданием.

По его словам, глава Белого дома сказал, что Соединенные Штаты готовы присоединиться к военным ударам Израиля, но "ничего не происходит - здесь есть возможность".

Накануне стало известно, что американский лидер утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации. При этом Трамп пока не давал приказа атаковать на случай, если Тегеран примет решение отказаться от ядерной программы.