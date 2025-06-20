Гросси предупредил об угрозе катастрофы в случае атаки на АЭС "Бушер"

Удар по атомной электростанции "Бушер" может привести к катастрофе.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с нарастанием напряженности между Ираном и Израилем.

"Самая большая проблема связана с АЭС "Бушер" в Иране. Израиль еще не ударил по заводу. Это ядерная сфера в Иране, где последствия атаки будут наиболее серьезными. АЭС "Бушер" - действующий завод, где имеются тысячи килограммов ядерного материала. За последние несколько часов страны региона связались со мной напрямую, чтобы выразить свою обеспокоенность, и я хочу полностью прояснить это", - сказал Гросси.

Он отметил, что удар по АЭС "Бушер" может привести к мощному выбросу радиации. "Точно так же удар, который выведет из строя единственные две линии, снабжающие станцию электроэнергией, может привести к расплавлению активной зоны ее реактора, что чревато теми же последствиями. В худшем случае оба сценария потребуют защитных мер, таких как эвакуация населения и укрытия. Радиационный мониторинг должен охватывать несколько сотен километров, могут быть введены ограничения на продовольствие", - отметил он.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.