Утвержден План сотрудничества по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь" между Азербайджаном и Китаем

Утвержден План сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, после вступления в силу Плана сотрудничества министерство экономики должно обеспечить реализацию его положений, а министерство иностранных дел должно направить уведомление правительству Китайской Народной Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Плана сотрудничества в силу.