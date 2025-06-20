https://news.day.az/officialchronicle/1762024.html Утвержден План сотрудничества по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь" между Азербайджаном и Китаем - УКАЗ Утвержден План сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь". В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Утвержден План сотрудничества по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь" между Азербайджаном и Китаем - УКАЗ
Утвержден План сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь".
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, после вступления в силу Плана сотрудничества министерство экономики должно обеспечить реализацию его положений, а министерство иностранных дел должно направить уведомление правительству Китайской Народной Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Плана сотрудничества в силу.
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