Обеспечено орошение агропарков двух районов за счёт Забухчайского водохранилища

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2022 года, в рамках проекта "Проектирование и строительство Забухчайского водохранилища и магистрального трубопровода с целью обеспечения поливной водой сельскохозяйственных угодий, расположенных на правом и левом берегах реки Хакари", осуществляемого в рамках восстановления освобожденных от оккупации территорий, был проведен ряд работ.

Об этом сказал журналистам представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что для обеспечения поливной водой новосозданных агропарков и 12 100 гектаров пахотных земель на территории Губадлинского и Зангиланского районов построены Забухчайское водохранилище общей емкостью 27 миллионов кубометров и питающийся от него напорный магистральный трубопровод протяженностью 51,6 км. Технические характеристики Забухчайского водохранилища: высота плотины составляет 61 метр, длина - 502 метра, а ширина вверху плотины - 10 метров.

"В ходе строительства водохранилища был проведен ряд важных работ. Так, были построены относящийся к Гюлябирдской ГЭС деривационный трубопровод протяженностью 1,2 км, плотина водохранилища и аварийный водозабор, построены служебные здания и инфраструктура вокруг.

Магистральный трубопровод также является важным компонентом этого проекта. Общая протяженность трубопровода составляет 51 600 метров, и эта линия выходит из Забухчайского водохранилища и доставляет воду в общей сложности на 12 100 гектаров сельскохозяйственных угодий Губадлинского и Зангиланского районов, расположенных на правом и левом берегах реки Хакари. Пропускная способность на старте составляет 6,2 кубометров в секунду.

Практические результаты проекта уже очевидны. В этом году 2900 гектаров посевных площадей агропарков, расположенных на территории Зангиланского и Губадлинского районов, обеспечены поливной водой из Забухчайского водохранилища.

Этот проект не только играет важную роль в аграрном развитии региона, но и вносит значительный вклад в повышение благосостояния населения и производительности в сельском хозяйстве", - сказал представитель агентства.