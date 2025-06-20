Орбан предупредил о последствиях смены власти в Иране для Ближнего Востока

Падение нынешнего правительства в Иране может привести к дестабилизации ситуации не только в этой стране, но и во всем Ближневосточном регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая в утренней программе радиостанции Kossuth на вопрос о военном конфликте между Израилем и исламской республиков.

"Если центральное иранское правительство развалится, то может развалиться вся страна и может начаться дестабилизация", - сказал Орбан. По его мнению, в этом случае конфликт распространится на весь регион, а это необходимо предотвратить.

Премьер-министр также заявил, что ни Венгрия, ни другие страны не должны быть заинтересованы в подобном развитии событий, поскольку это неминуемо вызовет резкий рост цен на нефть и газ на мировых рынках.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.