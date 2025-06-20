На BAKU ID назвали один из лучших карьерных путей для молодежи

Предпринимательство и инвестиции в стартапы становятся неотъемлемой частью современного делового мира и одновременно сохраняют свою уникальность.

Как сообщает Day.Az, об этом рассказала генеральный партнер компании Startup Wise Guys Гюндже Онур на панельной дискуссии "Финансирование будущего: венчурные инвестиции и потоки капитала на Кавказе, в Центральной Азии, Турции и регионе Ближнего Востока и Северной Африки" в рамках BAKU ID 2025.

Онур видит огромный потенциал в этом регионе.

"Благодаря талантам и молодой демографии, я уверена, что предпринимательство вскоре станет одним из лучших карьерных путей для молодёжи. А если будет предпринимательство, значит, потребуется и больше денег, больше инвесторов и возможностей. Я верю, что именно ради этого мы сегодня все здесь и собрались", - сказала генпартнер.

Отметим, что 19 июня в Баку стартовал фестиваль Baku ID 2025, объединивший участников из Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Поддержанный SABAH.HUB, форум проходит в Jolly Joker Baku и Музее Каменной Летописи под темой "The Regional Nexus".

В фестивале участвуют более 4000 человек, включая 75 стартапов и более 30 инвесторов. Стартап-конкурсы, стипендии от ABB Tech Academy, нетворкинг и демонстрация университетских проектов делают Baku ID ключевой площадкой для развития технологического предпринимательства.

Форум проходит при поддержке Министерства науки и образования, SOCAR, PASHA Holding и Центра 4ИР, подтверждая статус Азербайджана как растущего центра инноваций в регионе.