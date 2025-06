Особое признание француженки к Азербайджану – под блеском света, клавиш и джаза Baku Piano Festival 2025

На крыше с видом на вечерний Баку заиграла музыка - Baku Piano Festival 2025 стартовал с аншлагом и атмосферой волшебства в Rotunda Roof Garden. И если кто-то ещё не верит, что фортепиано может быть драйвовым, смелым и по-настоящему современным - ему точно стоило быть здесь, сообщает Day.Az.

Фестиваль открыл квартет Mina Agossi из Франции, в составе: сама Мина Агосси - вокал, Джереми Брюгер - пиано, Эрик Джакот - бас и Джоз Айдама - ударные. С первой же композиции публика погрузилась в мир ритма и свободы. А началось всё с особенной импровизации - музыкального признания в любви городу Баку, которое Мина исполнила исключительно для этой сцены.

Перед концертом на сцену вышел основатель и директор фестиваля, известный джазовый пианист и композитор, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. Он тепло поприветствовал гостей, рассказал историю рождения фестиваля и поблагодарил спонсоров, без чьей поддержки этот праздник музыки был бы невозможен.

Вечер открытия собрал полный зал. Среди гостей - художники, актёры, журналисты, меломаны и те, кто просто пришёл за вдохновением. Атмосфера была искренне тёплой, почти домашней, несмотря на масштабы события.

Мина Агосси родилась в 1972 году в Безансоне, Франция. После обучения во Франции, Марокко и Нигерии успела поработать в США и пожить в Испании, а также импровизировать в большинстве музыкальных стилей до того, как прийти к современному джазу. Её музыкальные композиции очень своеобразны и напоминают её внешний стиль - яркий и незабываемый. Ее музыка - это акцент на глубоком эмоциональном внутреннем мире певицы, мощная и глубокая по звучанию. Мина выстраивает свой музыкальный ряд, со своим стилем и удивительно профессионально сочетает разные музыкальные импровизации.

Но на этом магия не заканчивается. Международный Baku Piano Festival 2025 продлится до 28 июня и обещает насыщенную программу: концерты в самых разных жанрах, арт-инсталляции, литературные конкурсы, выставки и, конечно же, зажигательные джем-сейшны. Особая гордость фестиваля - концерт молодых талантов We are the Future, где будущее музыки покажет себя во всей красе.

Baku Piano Festival снова доказывает: музыка - это не просто ноты, это - энергия, свобода и диалог без слов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az