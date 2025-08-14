Южноафриканский суд аннулировал разрешение на разведку нефти для французской компании

Южноафриканский суд аннулировал природоохранное разрешение, выданное компании TotalEnergies и ее партнеру по совместному предприятию Shell на разведку нефти на участке у побережья Кейп-Кост.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные суда.

Однако суд постановил, что TotalEnergies должна быть предоставлена возможность исправить выявленные недостатки, включая неспособность должным образом оценить потенциальные социально-экономические последствия любых разливов нефти и учесть изменение климата.

"Total должна быть предоставлена возможность представить новые или исправленные оценки... для устранения выявленных недостатков", - заявила судья Высокого суда Западно-Капской провинции Нобахле Мангку-Локвуд в своем постановлении.

В своем заявлении представитель TotalEnergies признал решение суда и заявил, что ее местное подразделение и партнеры соблюдали все необходимые местные нормы.

"TotalEnergies E&P South Africa вместе со своими партнерами по совместному предприятию теперь более подробно оценит решение суда и определит дальнейшие действия", - заявил представитель.

Это постановление стало последним в серии судебных разбирательств между экологами и нефтяными компаниями, стремящимися к разведке месторождений вдоль побережья ЮАР.

Приветствуя решение суда, некоммерческая организация Natural Justice, один из истцов по делу, заявила, что это победа в растущем противодействии разведке нефти и газа в Южной Африке.

"Это решение суда в очередной раз подтверждает, что компании должны соблюдать надлежащую правовую процедуру, проводить комплексную оценку и предоставлять сообществам возможность быть услышанными", - заявила Мелисса Грёнинк-Гроувс, руководитель программы организации.