«Маршрут Трампа» символизирует отказ Азербайджана и Армении от монополии России

Британский аналитический центр Chatham House отмечает, что инициатива "Маршрут Трампа" (TRIPP) символизирует общую позицию Азербайджана и Армении, сложившуюся за последние 35 лет: нежелание допустить монопольную роль России в урегулировании их конфликта, передает Day.Az.

По оценкам экспертов, реализация TRIPP сопряжена с рисками, связанными с недовольством России и Ирана участием внешних игроков в делах Южного Кавказа. Москва, как ожидается, будет оказывать сопротивление, включая давление на энергетическую инфраструктуру Азербайджана, ограничение торговли Армении с ЕС и воздействие на диаспоры обеих стран в России. Иран, обладающий меньшими рычагами, также выражает обеспокоенность закреплением американского присутствия у своих границ, несмотря на то, что инициатива учитывает его требования о соблюдении международно признанных границ.

В статье Chatham House подчеркивается, что успех TRIPP во многом будет зависеть от поддержки Турции и Европейского союза.

"Для реализации инициативы необходима устойчивая поддержка широкой коалиции сил - как в регионе, так и за его пределами - чтобы сохранять динамику, особенно по мере появления неизбежных трудностей", - отмечают в Chatham House.