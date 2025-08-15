https://news.day.az/world/1774163.html Южную Корею накрыли сильнейшие дожди - ВИДЕО Южную Корею накрыли сильнейшие дожди, в ряде районов произошли наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данные видео:
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данные видео:
