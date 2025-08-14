https://news.day.az/officialchronicle/1774160.html Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор - это новый проект по развитию связей, который станет одним из важных звеньев международных транспортных маршрутов Зангезурский коридор - это новый проект по развитию связей, который станет одним из важных звеньев международных транспортных маршрутов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News в ходе своего визита в США.
