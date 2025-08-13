Выставка «Великолепный Баку» – яркое воплощение азербайджанской культуры в Финляндии

В городской библиотеке Хямеэнлинны (Финляндия) открылась персональная выставка известного азербайджанского художника Чингиза Абасова "Великолепный Баку".

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщила председатель Общества азербайджано-финской дружбы Тарана Назарова, передает Day.Az.

Она отметила, что проведение выставки в Год Конституции и Суверенитета имеет особое значение. Работы художника отражают красоту, дух и современность его родного города Баку. Художник живет в Финляндии уже 30 лет и, считая себя послом культуры, на протяжении этих лет пропагандирует азербайджанскую культуру.

"Хотя я уже десятки лет живу вдали от родины, в странах, где я жил, я всегда старался через свое творчество передать богатство азербайджанской культуры и гуманистические ценности нашего народа", - говорит Чингиз Абасов.

Художник занимается творчеством не только за рубежом, но и в Азербайджане. Его последняя монументальная работа, картина "Карабах - 30 лет и 44 дня", была написана в Баку в 2021 году и посвящена победе во Второй Карабахской войне. Эта картина - одновременно память о прошлом и выражение веры в будущее, увековечивающая борьбу и победу нашего народа в искусстве.

Каждый из нас гордится творчеством таких художников, как Чингиз Абасов, знакомящий мир с азербайджанской культурой и являющийся гордостью нашей диаспоры.