Ди Каприо остановили для обыска на частной вечеринке на Ибице

Перед входом на вечеринку с текилой на Ибице полиция не узнала американского актера Леонардо Ди Каприо и остановила его и его друзей, чтобы обыскать. Об этом сообщает Page Six.

На кадрах с места происшествия видно, как 50-летний актер в черной бейсболке и футболке ждет своей очереди на досмотр с телефоном в руках. По словам источника издания, знаменитость обыскали дважды, прежде чем пропустить на вечеринку на частной вилле. С остальными известными гостями правоохранители поступили так же.

На видео слышно, как женщина говорит о том, что ее "активно обыскивают". На острове также сфотографировали девушку актера, супермодель Витторию Черетти.