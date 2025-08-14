https://news.day.az/showbiz/1774004.html Ди Каприо остановили для обыска на частной вечеринке на Ибице - ВИДЕО Перед входом на вечеринку с текилой на Ибице полиция не узнала американского актера Леонардо Ди Каприо и остановила его и его друзей, чтобы обыскать. Об этом сообщает Page Six. На кадрах с места происшествия видно, как 50-летний актер в черной бейсболке и футболке ждет своей очереди на досмотр с телефоном в руках.
Перед входом на вечеринку с текилой на Ибице полиция не узнала американского актера Леонардо Ди Каприо и остановила его и его друзей, чтобы обыскать. Об этом сообщает Page Six.
На кадрах с места происшествия видно, как 50-летний актер в черной бейсболке и футболке ждет своей очереди на досмотр с телефоном в руках. По словам источника издания, знаменитость обыскали дважды, прежде чем пропустить на вечеринку на частной вилле. С остальными известными гостями правоохранители поступили так же.
На видео слышно, как женщина говорит о том, что ее "активно обыскивают". На острове также сфотографировали девушку актера, супермодель Витторию Черетти.
