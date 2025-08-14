Крупнейший завод Heineken во Франции эвакуировали

Во Франции эвакуировали пивоваренный завод нидерландской компании Heineken, находящийся в Монс-ан-Барёле. Об этом сообщает газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, эвакуацию более 300 сотрудников провели 13 августа из-за утечки аммиака в строящемся помещении предприятия. Отмечается, что уровень токсичности в воздухе после утечки находится в пределах нормы и не представляет опасности для жителей ближайших районов.

Завод Heineken в Монс-ан-Барёле является крупнейшим предприятием компании во Франции как по площади, так и по мощности. В 2024 году завод выпустил 260 млн литров пива.