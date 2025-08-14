SALOĞLU открыл новый магазин в Нахчыване

10 августа один из ведущих брендов мебельного сектора Азербайджана - SALOĞLU - открыл новый магазин в городе Нахчыван.

На церемонии открытия присутствовали представители местной общественности, архитекторы, дизайнеры, любители мебели, а также руководство компании. Гости смогли ознакомиться с экспозицией и лично оценить продукцию бренда.

Новый магазин предлагает жителям Нахичевани широкий ассортимент продукции SALOĞLU: мягкую мебель, спальни, гостиные гарнитуры, а также декоративные аксессуары, которые сочетают в себе современный дизайн, высокое качество и комфорт.

Видео с открытия: https://youtu.be/JL6Ax08wtO8

Адрес: г. Нахичевань, ул. Азиз Алиев, 60

Контакты для дополнительной информации:

*1441 (горячая линия)

+994 60 365 00 03

+994 70 790 64 14

www.saloglu.com

[email protected]