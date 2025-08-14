SALOĞLU открыл новый магазин в Нахчыване - ФОТО (R)
10 августа один из ведущих брендов мебельного сектора Азербайджана - SALOĞLU - открыл новый магазин в городе Нахчыван.
На церемонии открытия присутствовали представители местной общественности, архитекторы, дизайнеры, любители мебели, а также руководство компании. Гости смогли ознакомиться с экспозицией и лично оценить продукцию бренда.
Новый магазин предлагает жителям Нахичевани широкий ассортимент продукции SALOĞLU: мягкую мебель, спальни, гостиные гарнитуры, а также декоративные аксессуары, которые сочетают в себе современный дизайн, высокое качество и комфорт.
Видео с открытия: https://youtu.be/JL6Ax08wtO8
Адрес: г. Нахичевань, ул. Азиз Алиев, 60
Контакты для дополнительной информации:
*1441 (горячая линия)
+994 60 365 00 03
+994 70 790 64 14
www.saloglu.com
[email protected]
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре