В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об истеричном поведении Симоньян.

Day.Az представляет публикацию:

Подпитое, перекошенное лицо. Если открывает рот - то орет. Любимая модель поведения - истерика, злоба и оскорбления.

Вот оно, лицо российской пропаганды. Встречайте - Владирита Соловьян!

Эта мразота вобрала в себя все самое худшее от своих вдохновителей. Владирита просыпается не от кофе, а от свежей методички. Днем несет "правду" с пеной у рта, вечером - изрыгает грязь на радио.

Азербайджан в списке Владириты на особом месте: то мы "неправильно" ведем внешнюю политику, то "слишком самостоятельные", то просто раздражаем тем, что не поддаемся давлению хозяев Владириты.

Поэтому если вдруг вы заметили, что Владирита появилась и снова орет про вас и вашу страну, - это отлично. Значит, вы все делаете правильно.

Автор карикатуры - HSF