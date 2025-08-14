Владирита Соловьян: лицо больной российской пропаганды
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об истеричном поведении Симоньян.
Day.Az представляет публикацию:
Подпитое, перекошенное лицо. Если открывает рот - то орет. Любимая модель поведения - истерика, злоба и оскорбления.
Вот оно, лицо российской пропаганды. Встречайте - Владирита Соловьян!
Эта мразота вобрала в себя все самое худшее от своих вдохновителей. Владирита просыпается не от кофе, а от свежей методички. Днем несет "правду" с пеной у рта, вечером - изрыгает грязь на радио.
Азербайджан в списке Владириты на особом месте: то мы "неправильно" ведем внешнюю политику, то "слишком самостоятельные", то просто раздражаем тем, что не поддаемся давлению хозяев Владириты.
Поэтому если вдруг вы заметили, что Владирита появилась и снова орет про вас и вашу страну, - это отлично. Значит, вы все делаете правильно.
Автор карикатуры - HSF
