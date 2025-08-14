Умирающий город, который мир оставил в осаде

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья об Эль-Фашере​.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Если ты умрешь от голода, это никого не тронет. Эти слова, открывающие редкие кадры Sky News, обжигают сильнее, чем зной африканского солнца. Видео, случайно прорвавшее блокаду информационного молчания, фиксирует смерть миллионного города от голода, болезней и полного отсутствия помощи. Почему это не попадает в заголовки мировых медиа? Потому что речь идет не о Газе, а об Эль-Фашере - столице Дарфура в Судане.

Никто не вспоминает и не обсуждает. Нет резолюций в ООН, нет срочных саммитов, нет телемарафонов по сбору пожертвований. Там не стреляют рядом с Израилем - значит, можно сделать вид, что трагедии нет. А между тем в Судане, прямо сейчас, ежедневно умирают люди. Они умирают не в отчетах и сводках, а в реальности - от того, что еда перестала существовать как понятие.

Трехминутный репортаж Sky News с говорящим названием "В суданском городе, где нельзя снимать" не вызвал ни политического шторма, ни журналистского ажиотажа. Примерно так же, как и кадры с израильским заложником, копающим себе могилу в туннелях ХАМАСа, он канул в новостную пустоту. СМИ умеют расставлять приоритеты: Газа подается как драма цивилизаций, Судан же остается на периферии сознания.

За шумом митингов и маршами "солидарности" с кастрюлями в руках невозможно услышать слабый голос суданского волонтера, тянущего тележку с шелухой арахиса - единственным, что можно есть. "Мы страдаем от голода и жажды. Нет воды. Ничего нет", - говорит он в камеру. Эти слова растворяются в тишине, потому что мир смотрит на Хан-Юнес и Рафиах. А на Судан - смотреть не приказывали.

Эль-Фашер находится в полной блокаде уже 15 месяцев. Это официально признанная катастрофа - гуманитарный кризис в высшей стадии. Город лишен электричества, рынки пусты, пекарни закрыты, инфраструктура разрушена. Погибли до 150 тысяч человек, 13 миллионов стали беженцами. Волонтерские миссии, не связанные с ООН, способны прокормить лишь 10% жителей. Остальные предоставлены сами себе - в тишине мировых новостей.

ООН время от времени вспоминает про Судан, но дальше слов дело не идет. Всемирная организация здравоохранения фиксирует вспышку холеры в зоне блокады, но уже через несколько дней ее повестку снова занимает Газа. Лидеры великих держав не спешат разводить стороны конфликта - армию Судана и боевиков RSF. Исламские лидеры и Организация исламского сотрудничества молчат, как будто Дарфур стерли с карты.

В университетских кампусах никто не рвет плакаты в поддержку Судана. Папа римский не говорит об этом ни слова. СМИ не печатают шокирующие фото суданских детей, потому что эти снимки слишком реальны, без постановок и фотошопа. Толп с кастрюлями в Судане нет, потому что кастрюли нужны, когда есть что в них положить.

"Если ты сдохнешь от голода, всем будет на это наплевать" - эта фраза звучит в начале фильма и становится горьким приговором современному миру. Судан просто не попадает в формат: нет евреев - нет и новостей.

Эль Фашер сегодня - это не просто город на карте Северного Дарфура, а символ того, как целый регион можно медленно и методично довести до гибели. С мая 2024 года этот последний оплот суданской армии в Дарфуре оказался в плотном кольце осады со стороны Сил быстрого реагирования (RSF) и их союзников. Резолюция Совета Безопасности ООН 2736 от 13 июня 2024 года потребовала немедленного снятия блокады, но за прошедший год она так и осталась на бумаге.

Весной и летом 2025 года кризис перешел в фазу катастрофы. После атак на лагерь перемещенных лиц Замзам в апреле-мае сотни тысяч людей - по оценке Международной организации по миграции, около 406 тысяч к 2 мая - бежали к Эль Фашеру, Тауиле и другим точкам, пытаясь найти хоть какую-то защиту. Но город, вместо того чтобы стать убежищем, оказался смертельной ловушкой.

Ситуация с продовольствием достигла предельной точки: в ряде локаций Северного Дарфура, включая лагеря Замзам, Абу Шук и Аль-Салам, был официально подтвержден пятый - высший - уровень классификации голода IPC. Прогнозы на период с декабря 2024 по май 2025 года включали сам Эль Фашер и соседние районы, где жители были обречены на выживание в условиях полного отсутствия поставок.

Военные действия сопровождались целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре. 24 января 2025 года беспилотники RSF уничтожили Саудовскую материнскую больницу - единственное полноценно работающее медицинское учреждение города. Погибли около 70 человек. В августе того же года последовал новый удар по лагерю Абу Шук, где были убиты не менее 40 мирных жителей. ООН и правозащитные организации осудили эти атаки, но их осуждение, как и прежде, не повлекло никаких реальных последствий.

Медицинская система рухнула. Вспышка холеры стала худшей за последние годы: только за одну неделю "Врачи без границ" зафиксировали в Дарфуре 2 300 больных и 40 смертей, а по всей стране к 11 августа общее число подозрительных случаев достигло почти 100 тысяч, с 2 470 погибшими. При этом доступа к полноценной медпомощи у большинства жителей блокированных районов просто нет.

География осады демонстрирует методичность стратегии RSF. Они перекрыли дороги на Чад - жизненно важный коридор для беженцев и поставок - и заблокировали пути на Мелит и южные районы. Обстрелы жилых кварталов и рынков стали ежедневной нормой. ОCHA летом 2025 фиксировала жесткие ограничения на допуск гуманитарных колонн, а также тотальный дефицит товаров первой необходимости.

США 7 января 2025 года официально квалифицировали действия RSF в Дарфуре как геноцид. Прокурор Международного уголовного суда регулярно докладывает в СБ ООН о ходе расследования преступлений против человечности, однако ни эти заявления, ни статус "гуманитарной катастрофы" не приблизили жителей Эль Фашера к спасению.

То, что сегодня происходит в столице Северного Дарфура, - это не просто война. Это демонстративная казнь города, отрезанного от мира и медленно умирающего в тишине международных новостей. И пока глобальная повестка заполнена другими конфликтами, Эль Фашер ежедневно платит ценой человеческих жизней за то, что его трагедия не вписывается в привычный формат мировой политики.

IPC 5 - это не публицистическая метафора, а строгая международная классификация голода. Она означает, что как минимум у каждой пятой семьи наблюдается полный или почти полный дефицит пищи, уровень острых форм недоедания и смертности выходит за критические пределы. Именно такие параметры в 2024-2025 годах фиксировали в лагерях Замзам, Абу Шук и Аль-Салам в Северном Дарфуре. Эксперты Famine Review Committee предупреждали: этот голод неизбежно накроет и сам Эль Фашер, если блокада не будет снята.

В августе 2025 года Всемирная продовольственная программа прямо заявила: несмотря на локальные улучшения в ряде районов, доступ в Эль Фашер остается закрытым, склады пусты, а приближающийся сезон дождей грозит размыть дороги. Риск массовой гибели от голода, по оценкам WFP, растет ежедневно. ACAPS при этом фиксировал экономику блокады: к маю 2025 года цены на продовольственную корзину WFP в Эль Фашере выросли на 124% по сравнению с прошлым годом, инфляция держалась в районе 119% после рекордных 200% в 2024 году.

ЮНИСЕФ добавлял мрачные детали: только в Северном Дарфуре в 2025 году ожидается более 457 тысяч детей с острым недоеданием, из них почти треть - с тяжелой острой недостаточностью питания.

Ситуацию усугубляют целенаправленные удары по медицинской инфраструктуре. 24 января 2025 года RSF уничтожили Саудовскую материнскую больницу в Эль Фашере, на тот момент единственное полноценное медучреждение города. Погибли свыше 70 человек, что стало символом полного разгрома системы здравоохранения Дарфура. Одновременно гуманитарные конвои WFP и ЮНИСЕФ регулярно подвергались атакам или задержкам по пути в город, включая маршруты через Ал Куму. Каждый сорванный рейс означал, что сотни семей оставались без еды и лекарств.

На фоне голода страну накрыла волна болезней. К середине 2025 года холера распространилась практически на все штаты Судана. Только в июне было зарегистрировано 7 696 новых случаев и 115 смертей, а с начала года до конца июня - 32 359 заболевших и 426 умерших. В августе "Врачи без границ" сообщили: за одну неделю в Дарфуре зарегистрировано 2 300 пациентов и 40 смертей, а с июля 2024 года - почти 100 тысяч случаев по стране и 2 470 летальных исходов.

В ООН и Международном уголовном суде кризис называют приоритетным. Резолюция СБ ООН 2736 требует от RSF снять осаду Эль Фашера и допустить гуманитарную помощь. США в январе 2025 года квалифицировали действия RSF в Дарфуре как геноцид и ввели санкции против их командования. Прокурор МУС Карим Хан продолжает расследование, докладывая о сборе доказательств массовых преступлений.

Если рассматривать Эль Фашер не только как географическую точку, а как показатель состояния международной политики, то становится очевидно: даже официально признанный голод IPC 5 и квалификация "геноцид" не гарантируют реакции мира, способной остановить катастрофу.

Отчет "Besieged, attacked, starved", подготовленный "Врачами без границ" за период с мая 2024 по май 2025 года, стал, по сути, судебным досье против осадной тактики RSF. В нем детально зафиксированы системные паттерны насилия: от мародерства и массовых убийств до сексуального насилия, похищений и использования голода как оружия войны. Удары наносились по рынкам, больницам, системам водоснабжения - всему, что позволяло жителям Эль Фашера и Замзама держаться на грани выживания.

Цифры человеческой трагедии, собранные международными и гуманитарными организациями, не оставляют сомнений в масштабах катастрофы. По данным ACLED, только за первые 10 недель наступления RSF (апрель-июнь 2024) вокруг Эль Фашера погибли не менее 700 человек, и эта цифра продолжала расти. После штурма лагеря Замзам в апреле-мае 2025 года, по оценкам IOM, OCHA и Reuters, свои дома покинули от 400 до 500 тысяч человек. ЮНИСЕФ предупреждает: в 2025 году в одном только Северном Дарфуре более 457 тысяч детей оказались в состоянии острого недоедания, из которых около 32% - в тяжелой форме.

Классификация голода IPC 5 была официально подтверждена для ряда лагерей Северного Дарфура, а прогнозы однозначно указывали на его распространение на Эль Фашер. Одновременно регион накрыла волна холеры: с июля 2024 по 11 августа 2025 года зарегистрировано почти 100 тысяч случаев и 2 470 смертей. Только за одну неделю в Дарфуре - 2 300 заболевших и 40 погибших.

24 января 2025 года авиаудар RSF уничтожил Саудовскую материнскую больницу, убив около 70 человек и фактически обнулив медицинскую систему города. Уцелевшие больницы были переполнены и лишены ресурсов, раненые и дети с истощением оставались без помощи.

Причины того, что голод стал неизбежным, но все еще предотвратимым, лежат в методичной стратегии блокады. RSF перекрыли дороги, установили фильтры, блокировали конвои, уничтожали склады и рынки. Разрушались не только запасы, но и экономические механизмы выживания - система обмена, возможность подработки, доступ к кредиту. Сезон дождей окончательно отрезал наземную логистику.

Ценовая спираль завершила удар: цены на продовольственную корзину WFP выросли на 124% по сравнению с прошлым годом, инфляция била по покупательной способности так же беспощадно, как снаряды - по инфраструктуре.

В этих условиях, как подчеркивают WFP, OCHA, ВОЗ и ЮНИСЕФ, ключевые меры должны быть незамедлительными и проверяемыми:

- введение гуманитарного режима тишины с международным мониторингом и гарантированным доступом конвоев;

- разблокировка западного коридора через Адре/Тине с ежедневной доставкой жизненно важной помощи - от оральных регидратационных растворов до детского питания и вакцин;

- создание "медицинских мостов" - мобильных бригад и центров лечения холеры, снабженных кислородом, лекарствами и реагентами.

Все это возможно - и логистика, и поставки готовы. Не готово только главное - политическое решение, которое остановит превращение Эль Фашера в город-призрак, где молчание мира станет последним словом над его историей.

Всемирная организация здравоохранения и другие структуры, работающие в Судане, подчеркивают: время на спасение Эль Фашера стремительно уходит. Пакет экстренных действий включает не только гуманитарную логистику, но и механизмы правосудия и политического давления.

Во-первых, нужны целевые санкции против тех, кто блокирует гуманитарный доступ, атакует медицинские объекты и инфраструктуру. Речь идет не о символических запретах, а о жестких мерах - заморозке активов, запрете на выезд, уголовных расследованиях в рамках Международного уголовного суда. Поддержка МУС, защита свидетелей, сохранение цифровых и спутниковых доказательств должны стать системной работой, а не разовыми акциями.

Во-вторых, критично обеспечить финансирование - закрывать дефициты заявок ЮНИСЕФ, ВОЗ, WFP, которые уже сейчас остаются недофинансированными. Недостаток средств - одна из главных причин сбоев в доставке помощи. Необходима предзакупка и размещение грузов в точках, доступных даже в сезон дождей, чтобы избежать срыва операций.

Эль Фашер - это проверка на прочность всей системы международного гуманитарного права. Осада как метод ведения войны - это прямое нарушение Женевских конвенций, а использование голода, воды и медицины как оружия делает молчание международного сообщества формой соучастия. Резолюция Совбеза ООН и признание действий RSF геноцидом теряют смысл, если за ними не следуют механизмы исполнения и реальная защита гуманитарных коридоров.

Трагедия Эль Фашера - не эпизод внутреннего конфликта, а концентрат глобального бессилия в защите гражданского населения. Цифры IPC, отчеты ООН, расследования Reuters и MSF складываются в ясную картину: осада, голод, эпидемии и удары по больницам - это не побочный ущерб, а сознательная стратегия давления на людей. Выбор, который стоит перед миром, предельно прост и жесток: либо гуманитарные коридоры с мониторингом и безопасностью начинают работать немедленно, либо к концу сезона дождей число погибших от голода и предотвратимых болезней вырастет в разы.