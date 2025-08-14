Стало известно, сколько фанатов смогут поддержать "Карабах" в Будапеште

Болельщики "Карабаха" смогут присутствовать на выездном поединке плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, для чемпионов Азербайджана на "Ференцварош Стадион" выделено 1106 мест.

Ваучеры для фанатов поступят в онлайн-продажу сегодня в 12:00 на сайте iTicket.az. Полученные ваучеры необходимо будет обменять на билеты в день матча у сектора E, расположенного у Gate 4 стадиона. Стоимость билета составляет 11 евро.

Встреча "Ференцварош" - "Карабах" состоится 19 августа и начнется в 23:00.