На британской базе произошел «серьезный ядерный инцидент»

На военно-морской базе "Клайд" в Шотландии в первом квартале 2025 года произошел серьезный ядерный инцидент категории "А", сообщает The Telegraph со ссылкой на министерство обороны Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Категория "А" означает наличие фактического или высокого потенциала радиоактивного выброса в окружающую среду. База является основной для размещения всех британских подводных лодок, включая суда класса Vanguard с ядерным вооружением Trident. На "Клайде" уже ранее фиксировались инциденты подобного уровня - два случая в 2006-2007 годах и один в 2023 году.